Янукович: Украина будет благодарна зарубежным врачам за помощь в лечении Тимошенко

Украина будет благодарна за помощь зарубежным врачам в лечении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, но все это должно происходить на территории нашего государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции в Мюнхене, рассказывая о своем разговоре с государственным секретарем США Хиллари КЛИНТОН.

В частности, Президент заметил, что во время встречи с Х.КЛИНТОН он говорил о том, что Украина заинтересована в лучшем лечении Ю.ТИМОШЕНКО, в том числе зарубежными врачами, и сегодня желание направить своих медиков проявили Германия и Канада. «Мы не отрицаем, пожалуйста, мы будем благодарны, но украинское законодательство не предусматривает выезд (осужденной Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) за границу», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он подчеркнул, что украинская сторона готова предоставить для лечения Ю.ТИМОШЕНКО любые мощности украинских медицинских учреждений, в том числе оборудование. Он не исключил, что это лечение может состояться за пределами колонии, в которой сейчас находится Ю.ТИМОШЕНКО. «Мы будем смотреть, возможно ли это в пределах украинского законодательства, если нет, возможно, будем менять законодательство», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Мы заинтересованы снять этот вопрос», - сказал он, в который раз отметив, что вопрос о Ю.ТИМОШЕНКО следует отделить от вопроса европейской интеграции. В то же время, он считает, что он должен решаться в условиях реформированного законодательства. Глава государства в отметил, что проблема Ю.ТИМОШЕНКО лежит в плоскости выполнения существующего законодательства. «Как к этому относиться?... Если вы меня спросите, я скажу, что его (законодательство) надо реформировать, но пока оно есть его надо выполнять», - сказал Президент.

В.ЯНУКОВИЧ считает что необходимо реформировать Уголовное законодательство Украины, в том числе и ту статью, по которой была осуждена Ю.ТИМОШЕНКО.