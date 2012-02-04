Балога: главное, чтобы Запад признал эти выборы

Министр по чрезвычайным ситуациям, один из лидеров партии «Единый центр» Виктор Балога в эфире телеканала «Интер» заявил, что будет баллотироваться на выборах в Верховную Раду Украины в одном из округов Закарпатской области.



«Я искренне говорю о том, что я собираюсь выдвигать свою кандидатуру на выборах в одном из округов Закарпатской области», - подчеркнул он.



Балога говорит, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не указывает идти ли должностным лицам баллотироваться на парламентских выборах. Отвечая на вопрос журналистов, он отметил: «Я более чем уверен, что нет таких указаний со стороны Администрации Президента». «И если говорить обо мне, то мне таких указаний никто не давал», - подчеркнул он.



Балога, говоря о том, будет ли участвовать ЕЦ в парламентских выборах осенью 2012 года, отметил, что партия на съезде определится. Он добавил, что для партии важен "вопрос не участия, а вопрос результата, и если мы не будем иметь доверия от украинских избирателей однозначно, то мы будем выдвигать свои кандидатуры только по мажоритарке». При этом добавил, что если партия получит поддержку, то он готов возглавить список партии.



Вместе Балога не исключает, что будет пересмотрена норма о возможности одновременного баллотирования кандидата и по мажоритарному округу, и по списку партии. Он отметил: «Честно говоря, у меня есть сомнения в конституционности права выдвижения и по списку, и по мажоритарке, и я думаю, еще будет какая-то развязка в этом направлении, и соответствующие конституционные органы об этом дадут ответ».



Балога, отвечая на вопрос о возможности общего списка ПР и ЕЦ на парламентских выборах, отметил, что «пока мы на эту тему ни с кем не разговаривали ... Но когда возникнут эти вопросы и будут разговоры, я считаю, что ради результата мы можем вести на эту тему разговор». Вместе подчеркнул, что «для нас основная мотивация не то, кто с кем будет объединяться, а чтобы Запад признал эти выборы как состоявшиеся и стали легитимными». «Это самое основное», - сказал он.