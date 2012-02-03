Нафтогаз предлагает Европе дать то, что недодает Газпром

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» готова помочь ОАО «Газпром» в полном обеспечении потребителей Европы природным газом, сообщили УНИАН в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

Как отмечается в сообщении, значительные морозы на территории Российской Федерации повлекли уменьшение объемов поставок природного газа на границе с Украиной. В то же время компания подчеркивает, что не осуществляет дополнительных отборов газа из заявленных ОАО «Газпром» транзитных объемов, а рост потребления в Украине компенсирует за счет отбора газа из украинских подземных газохранилищ (ПХГ).

В компании также подчеркнули, что «Нафтогаз Украины» в полном объеме выполняет заявки ОАО «Газпром» на транзит российского природного газа через территорию Украины в страны Европы.