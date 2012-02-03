В Донецком вузе скандал: взятка в 75 тысяч

В Донецке руководящий работник вуза получила более 75 тыс. грн. взятки от группы студентов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Прокуратура Куйбышевского района Донецка возбудила уголовное дело по ч. 3. ст. 368 Уголовного кодекса Украины в отношении руководителя подразделения одного из частных вузов по факту получения взятки в размере 2 тыс. грн. за помощь студенту в сдаче сессии. Но в ходе оперативно-следственных действий было установлено еще несколько эпизодов взяточничества. В частности, подозреваемая получила взятку в размере более 75 тыс. грн. от группы студентов. Взамен женщина обещала посодействовать в сдаче сессии.