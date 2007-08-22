Ющенко не давал разрешения на переговоры с Россией относительно ГТС (обновленная)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не давал мандат на переговоры между Россией и Украиной в газотранспортной сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал сегодня в интервью журналистам, комментируя вчерашнее заявление председателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Евгения БАКУЛИНА.

В частности, Президент подчеркнул, что газовики “должна заниматься газом и отойти от политики”.

Он заявил, что мандат, директивы на межгосударственные переговоры может выдавать только Президент. “Мандат на такой вариант переговоров я не давал, и то, что заявил этот господин, не имеет никаких правовых оснований”, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Что касается газотранспортной системы в целом, то В.ЮЩЕНКО попросил всех членов правительства, руководителей нефтегазовых структур помнить, что действует закон, который запрещает передавать в частные руки все, что касается ГТС. “Другого варианта не будет”, - подчеркнул он. В.ЮЩЕНКО отметил, что эта норма закона не нуждается в дополнительных комментариях на этот счет.

Как сообщал УНИАН, 21 августа Е.БАКУЛИН заявил, что Украина и Россия ведут переговоры о возможных вариантах обмена активами в нефтегазовой сфере. В частности, речь идет о возможности передачи РФ части газотранспортной системы Украины. По его мнению, это позволит Украине принять участие в разработке месторождений на территории РФ.