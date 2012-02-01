Луценко считает, что его дело мог написать «только больной на голову»

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что только «больной на голову» может считать преступлением чествования памяти погибших милиционеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на заседании Печерского райсуда Киева во время обнародования материалов дела, касающихся эпизода о якобы незаконном празднования Дня милиции.

«Только больной на голову может считать, что проведение панихиды по погибшим милиционерам, чествование ветеранов, награждение тех, кто отдает все силы службе, является личной заинтересованностью ЛУЦЕНКО для повышении своего авторитета», - сказал он.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что приглашение представителей органов внутренних дел других стран - это установившаяся практика, и нарушать ее означало бы нарушать дипломатические нормы отношений.