Политологи объяснили, чего хочет Янукович

Политологи подчеркивают необходимость создания в Украине Фонда развития гражданского общества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили во время круглого стола в Киеве.

Во время мероприятия заместитель руководителя Главного управления по вопросам конституционно-правовой модернизации Администрации Президента Украины Виталий КУЛИК отметил, что задачей недавно созданного указом главы государства Координационного совета по вопросам развития гражданского общества и Стратегии государственной политики содействия развитию гражданского общества в Украине является создание площадки для дискуссий, “где рекомендации гражданского общества найдут свое отражение в принятом плане первоочередных мер”.

В.КУЛИК сообщил, что план первоочередных мер по реализации Стратегии будет включать, в частности, модернизацию правового положения общественных организаций. Также он заметил, что Стратегия на 90% будет состоять из предложений представителей гражданского общества.

“Местная демократия – один из ключевых приоритетов Координационного совета, и она также нашла свое адекватное место в проекте Стратегии”, – добавил В.КУЛИК.

В свою очередь, руководитель программы экономического и социального развития Украинского независимого центра политических исследований Максим ЛАЦИБА заметил, что в государственном бюджете предусмотрено выделение средств на поддержку общественных организаций молодежи и инвалидов.

“К сожалению, отсутствует единый системный механизм мобилизации ресурсов для поддержки работы всего сектора неправительственных организаций”, – сказал он.

Также эксперт отметил, что в Украине нет единого государственного органа, который бы работал над аналитическим исследованием развития гражданского общества и предоставлял бы методологические советы органам власти по урегулированию отношений с неправительственными организациями.

Кроме того, М.ЛАЦИБА заметил, что на 10 тыс. украинцев приходится всего лишь 17 неправительственных организаций. При этом, отметил он, в Македонии этот показатель составляет около 50 организаций, в Венгрии – 65, в Эстонии – 250.

“Этот показатель демонстрирует, что у нас еще очень мало граждан реализовали свое право на объединение, смогли создать организацию, которая помогала бы решать те или другие социальные проблемы”, – констатировал он.

Как заметила представитель Международного центра некоммерческого права (США) Наталья БОРДЖЕЛЛИ, в тех государствах, где власть игнорирует гражданское общество и не консультируется с общественностью по важным политическим вопросам, возникают такие ситуации, как в Сирии и Египте.

“Когда государство принимает решение, вступать ли ему в Европейский Союз, или как именно ему сокращать бюджетный дефицит: сокращать социальные ассигнования или увеличивать пенсионный возраст, - в этих случаях, при принятии таких сложных решений, баррикад и разбитых витрин магазинов можно избежать в том случае, если организуются широкомасштабные консультации с общественностью”, – отметила она.

Как сообщал УНИАН, 25 января Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ образовал Координационный совет по вопросам развития гражданского общества как вспомогательный орган при Президенте Украины.

Согласно документу, Национальный институт стратегических исследований с привлечением представителей институтов гражданского общества должен подготовить доклад о состоянии развития гражданского общества в Украине на основе обобщения результатов исследований по этим вопросам и подать его в месячный срок Координационному совету. Тот в свою очередь должен подготовить и внести в месячный срок в установленном порядке проекты Стратегии государственной политики содействия развитию гражданского общества в Украине и план первоочередных мер относительно ее реализации.