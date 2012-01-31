Оппозиция и ГПУ поговорили как глухой с немым?

Народные депутаты из фракций «БЮТ-Батьківщина» и «Наша Украина – Народная самооборона» заявляют, что Генеральная прокуратура не намерена выполнять резолюцию Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили журналистам в помещении ГПУ после встречи с руководством ведомства.

Как сказал журналистам депутат от НУ-НС Владимир АРЬЕВ, «это был разговор людей, которые говорят на разных языках без переводчика».

По его словам, депутаты настаивали, чтобы Генпрокуратура прислушалась к требованиям резолюции ПАСЕ, в свою очередь, руководство ведомства отмечало, что о ГПУ в резолюции речь не идет.

«Они пропетляли между капельками, и мы поняли, что выполнять резолюцию ПАСЕ именно в этом ведомстве точно не собираются», - сказал В.АРЬЕВ.

Он заметил, что в дальнейшем не видит смысла в проведении подобных встреч.

По словам депутата, в дальнейшем оппозиция будет искать справедливость, в частности в деле экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, в Федеральном суде округа Колумбия Соединенных Штатов Америки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», депутат Андрей ПАВЛОВСКИЙ отметил, что такой способ общения прокуратуры с народными депутатами в очередной раз доказывает, что Генеральная прокуратура не является самостоятельным ведомством, а «всего лишь винтик в руках Президента ЯНУКОВИЧА, который отдает им личные приказы».

Депутат также сообщил, что вопрос выполнения резолюции ПАСЕ будет затрагиваться на будущей неделе в Верховной Раде.

«Мы, безусловно, поднимем этот вопрос. Кроме того, мы будем требовать пересмотреть проект нового Уголовно-процессуального кодекса, которым так хвастался ЯНУКОВИЧ, чтобы ввести в заблуждение европейское сообщество», - резюмировал А.ПАВЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 26 января на сессии в Страсбурге ПАСЕ приняла резолюцию “Функционирование демократических институтов в Украине”.

В документе ПАСЕ, в частности, выразила обеспокоенность состоянием здоровья заключенных в тюрьму экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, бывшего в.и.о министра обороны В.ИВАЩЕНКО и экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО.

ПАСЕ призвала украинскую власть немедленно освободить Ю.ЛУЦЕНКО и В.ИВАЩЕНКО.

В то же время ПАСЕ призвала разрешить без предварительных условий провести обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, и в случае необходимости – предоставить разрешение на лечение независимыми медиками за пределами пенитенциарного заведения.

Сегодня, 31 января, оппозиционные народные депутаты встретились с руководством Генпрокуратуры. Они требовали от генерального прокурора В.ПШОНКИ предоставить им информацию о действиях Генпрокуратуры по выполнению резолюции ПАСЕ.

По результатам встречи руководитель пресс-службы ГПУ Юрий БОЙЧЕНКО сообщил, что руководство Генпрокуратуры проинформировало депутатов «о законности» криминального преследования Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что именно руководители ГПУ ответили народным депутатам на требование выполнить резолюцию ПАСЕ, руководитель пресс-службы уточнил, что генпрокурор Виктор ПШОНКА отметил, что «ни одним словом в резолюции ПАСЕ не прописаны слова «Генеральная прокуратура».

По его словам, что касается изменения мер пресечения в отношении Ю.ЛУЦЕНКО, В.ИВАЩЕНКО, а также Ю.ТИМОШЕНКО, то только суды имеют полномочия решать эти вопросы, и только суды могут принимать решение об изменении меры пресечения.