В Киеве демонтируют стройплощадку Высшего хозсуда

Высший хозяйственный суд Украины будет строить свое новое административное помещение на бульваре Дружбы народов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Михаила КУЧУКА.

По данным КГГА, сегодня начался демонтаж строительной площадки по улице Александра Копиленко, 6, где ВХСУ планировал соорудить для себя достройку к административному корпусу.

Это сооружение вызвало неудовлетворение среди жителей района, и, учитывая многочисленные обращения киевлян, председатель КГГА Александр ПОПОВ инициировал в Киевсовете отмену данного строительства.

«Мы оперативно договорились с представителями суда, и они согласились остановить сооружение здания по этому адресу. А уже 26 января депутаты Киевсовета поддержали соответствующее решение и сегодня мы начали демонтаж строительной площадки», – заметил заместитель председателя КГГА М.КУЧУК.

Он добавил, что, учитывая тот факт, что оформление отмеченного земельного участка было вполне законно, столичная власть предложила ВХСУ другой участок – на бульваре Дружбы Народов. По словам М.КУЧУКА, здесь уже на протяжении 17 лет находится огражденная строительная площадка, на которой никто не ведет строительства, поэтому это будет хороший компромиссный вариант решения данной проблемы и, в то же время, поможет возобновить благоустройство территории.

«Печерская площадь останется в том виде, который она имела до установки забора, и не будет застраиваться. Такова позиция столичной власти и Александра ПОПОВА лично», – заверил заместитель председателя КГГА.

Как сообщал УНИАН, 26 января Киевский городской совет своим решением вернул участок площадью 0,34 га по улице Копыленко, 6, в собственность города.