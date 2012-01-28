На место Карпачевой сватают председателя Хельсинского союза

Украинский Хельсинский союз по правам человека (УХСПЧ) обратился к депутатам Верховной Рады с предложением выдвинуть на должность Уполномоченного по правам человека Евгения ЗАХАРОВА, председателя Правления УХСПЧ.

Об этом говорится в открытом обращении к парламенту, текст которого передан УНИАН.

8 февраля Верховная Рада будет принимать решение относительно кандидатуры Омбудсмана, который заменит на этом посту Нину КАРПАЧЕВУ.

«Понятно, что нынешней власти не нужен эффективный защитник человеческих прав. Но он нужен нам, гражданам! Организации гражданского общества не должны в этой ситуации стать пассивными наблюдателями политического торга за эту должность, который, кстати, уже начался», - отмечается в обращении.

«Для того, чтобы во весь голос заявить, каким в действительности должен быть Омбудсман, необходимо реально лицо, которое будет олицетворять те высокие профессиональные и человеческие добродетели. Нужна личность, которая демонстрирует и виденья пути, которым нужно идти, и реальную возможность утверждать в стране принципы верховенства права и человеческого достоинства», - считают в УХСПЧ.

«Свою возможность быть сильным и независимым от политических интриг Омбудсманом Е.ЗАХАРОВ довел десятилетиями плодотворной правозащитной деятельности. Многие из нас знают этого человека лично. Знают, что и вопросы важности экологических прав для Украины в современном мире понятны и близкие ему», - заверяют авторы обращения.

«Гражданам в Украине в этот момент следует сделать все возможное для того, чтобы страна получила настоящий, не игрушечный институт Уполномоченного», - отмечается в документе.