Янукович: избрание Президента должно быть всенародным

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что остается сторонником всенародного избрания Президента.

"Я считаю, что избрание Президента всенародное должно быть. Я об этом сказал в 2009 году в июне, первый раз 7 июня 2009 года, и моя точка зрения не изменилась", - сказал он украинским журналистам в Давосе (Швейцария), отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что в Администрации Президента якобы заинтересованы в избрании Президента Украины в парламенте.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что над изменениями в Конституцию будет работать Конституционная ассамблея. При этом он отметил, что есть много вопросов, требующих изменения, "которые мы обязаны исправить".

По словам главы государства, речь идет о судебной реформе, сбалансировании отношений между ветвями власти.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что главная цель - пройти процесс работы над изменениями в Конституцию согласованно, с учетом мнений всех участников процесса.

"Мы надеемся, что этот процесс будет объединять людей, точки зрения, и этой пойдет на пользу", - подчеркнул он.

Президент заверил, что решения, подготовленные Конституционной ассамблеей, будут прозрачными, и будут готовиться с участием всех членов ассамблеи, которые будут представлять весь спектр гражданского общества Украины.