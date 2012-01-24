За переговоры с МВФ таки будет отвечать не Хорошковский

Украинскую делегацию, которая сегодня отбыла в Вашингтон, на переговорах с МВФ возглавил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, уточнили УНИАН в управлении коммуникаций Министерства финансов Украины (сегодня утром Минфин сообщил, что украинскую делегацию на переговорах возглавил новоназначенный министр финансов Валерий ХОРОШКОВСКИЙ - УНИАН).

Министр финансов Украины В.ХОРОШКОВСКИЙ, добавили в Минфине, входит в состав делегации.

Пресс-секретарь премьер-министра Виталий ЛУКЬЯНЕНКО также подтвердил УНИАН, что делегацию Украины на переговорах с МВФ возглавил А.КЛЮЕВ, а В.ХОРОШКОВСКИЙ и ряд представителей НБУ входят в состав делегации.

Как сообщал УНИАН, В.ХОРОШКОВСКИЙ 20 января заявил, что задачей визита является возобновление программы сотрудничества и «получить кредит, если это возможно, прежде всего, в рамках той программы, которая была подписана ранее, у нас там осталось порядка 10 млрд. долл.».

В.ХОРОШКОВСКИЙ разделяет уверенность премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА в том, что Украина может обойтись собственными средствами, но сотрудничество с МВФ он считает необходимым для поддержания имиджа страны на рынке заимствований.

По поводу одного из основных требований МВФ для продолжения сотрудничества – повышения цены на газ для населения и предприятий теплокоммунэнергии министр считает на сегодняшний день это преждевременным. Такие действия могут привести к увеличению объема неплатежей.

Ранее сообщалось о том, что в результате достигнутых в начале ноября 2011 года договоренностей Украина и МВФ вернутся к пересмотру программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.