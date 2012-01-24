Дочь Тимошенко принимает участие в сессии ПАСЕ
05:38, 24 января 2012Политика
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Назначены встречи с европейскими политиками
Дочь лидера оппозиции, экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгения вместе с заместителем председателя партии "Батькивщина", бывшим вице-премьер-министром Украины Григорием НЕМЫРЕЙ 23-26 января примут участие в сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге (Франция).
Об этом сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.
Е.ТИМОШЕНКО и Г.НЕМЫРЯ проведут ряд встреч с европейскими политиками.
Как сообщалось, на сессии ПАСЕ планируется принятие резолюции "Функционирование демократических институтов в Украине".
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