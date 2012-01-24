Дочь Тимошенко принимает участие в сессии ПАСЕ

Дочь лидера оппозиции, экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгения вместе с заместителем председателя партии "Батькивщина", бывшим вице-премьер-министром Украины Григорием НЕМЫРЕЙ 23-26 января примут участие в сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Страсбурге (Франция).

Об этом сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

Е.ТИМОШЕНКО и Г.НЕМЫРЯ проведут ряд встреч с европейскими политиками.

Как сообщалось, на сессии ПАСЕ планируется принятие резолюции "Функционирование демократических институтов в Украине".