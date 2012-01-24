Турчинов: кто хотел - тот услышал

Первый заместитель лидера партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что Соглашение о совместных действиях объединенной оппозиции открыто к подписанию другими политическими силами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сказал сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

«Соглашение, объявленное вчера на Софийской площади, открыто для присоединения других политических сил», - отметил А.ТУРЧИНОВ.

При этом он добавил, что это соглашение подписали все партии, которые входят в Комитет сопротивления диктатуре. «Есть политические силы, которые не определились относительно участия в Комитете сопротивления диктатуре, но это их вопрос», - заметил А.ТУРЧИНОВ.

Он также отметил, что текст соглашения не был засекречен, и все желающие имели возможность ознакомиться с ним, также документ зачитали вчера на митинге сторонников оппозиции.

«Кто хотел - тот услышал, кто имел смелость и ответственность – тот и подписал», - добавил А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, в День Соборности, 22 января, на Софийской площади в Киеве политические партии, входящие в состав Комитета сопротивления диктатуре, а также партия «УДАР», которую возглавляет Виталий КЛИЧКО, заключили Соглашение о совместных действиях Объединенной оппозиции.

В документе отмечается, что оппозиционные партии намерены выступать как объединенная оппозиция и совместно действовать на общенациональном и местном уровнях, согласовывать общие политические принципы и подходы на парламентских выборах 2012 года.

В тот же день председатель «Гражданской позиции» Анатолий ГРИЦЕНКО заявил, что партия не собирается возвращаться в состав Комитета сопротивления диктатуре, а также назвал пактом о ненападении Соглашение о совместных действиях оппозиции.