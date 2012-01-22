Тягнибок о языке, земле, импичменте и плане спасения
"Кто сказал, что надо терпеть до 2015 года..."
Лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег ТЯГНИБОК считает первоочередной задачей вернуть веру людей, открыто объявив План спасения Украины.
Об этом он заявил на праздновании Дня Соборности и Свободы при участии оппозиционных сил.
«Несмотря на разные идеологии и программы, объединенные оппозиционные силы должны выработать такой план. Без него любое объединение в глазах общества будет выглядеть пустыми декларациями и круговой порукой политиков ради получения депутатских мандатов. Объединять должны гордость, общие достижения, а не деление мест в парламенте», - отметил О.ТЯГНИБОК.
По его мнению, должно произойти «не изменение лиц при власти – а системные меры по свержению режима ЯНУКОВИЧА, прекращения грабежа Украины и недопущения реванша».
Лидер ВО «Свобода» сообщил о намерении предложить новому парламенту принять закон об импичменте президента.
По его словам, уже сейчас участники Комитета сопротивления диктатуре должны согласовать свои первые шаги после избрания в новый парламент.
«В первую очередь, должен быть принят закон об импичменте президента. Кто сказал, что мы должны терпеть до 2015 года, чтобы избавиться от бандитской власти?», - сказал О.ТЯГНИБОК.
Также среди первоочередных шагов в новой Верховной Раде он назвал «отставку правительства АЗАРОВА и ТИГИПКО в полном составе» и принятия законов о запрещении торговли землями сельскохозяйственного назначения и о запрещении приватизации стратегических предприятий.
Еще одной первоочередной инициативой в новом парламенте О.ТЯГНИБОК назвал изменения в Налоговый кодекс, а также закон о защите украинского языка.
«Государственные служащие должны перед назначением на должность сдавать экзамен на знание украинского языка. Сколько мы будем терпеть издевательство от АЗАРОВА?», - отметил О.ТЯГНИБОК
Поэтому победу оппозиционных сил на выборах лидер ВО «Свобода» считает «не самоцелью, а лишь необходимым инструментом».
«В масштабном противостоянии узурпаторов власти и народа решающую роль должна сыграть не только массовость, а качество сопротивления. Пришло время осуществить коренные изменения в политической, социальной и экономической системе», - считает он.