Тягнибок о языке, земле, импичменте и плане спасения

Лидер Всеукраинского объединения «Свобода» Олег ТЯГНИБОК считает первоочередной задачей вернуть веру людей, открыто объявив План спасения Украины.

Об этом он заявил на праздновании Дня Соборности и Свободы при участии оппозиционных сил.

«Несмотря на разные идеологии и программы, объединенные оппозиционные силы должны выработать такой план. Без него любое объединение в глазах общества будет выглядеть пустыми декларациями и круговой порукой политиков ради получения депутатских мандатов. Объединять должны гордость, общие достижения, а не деление мест в парламенте», - отметил О.ТЯГНИБОК.

По его мнению, должно произойти «не изменение лиц при власти – а системные меры по свержению режима ЯНУКОВИЧА, прекращения грабежа Украины и недопущения реванша».

Лидер ВО «Свобода» сообщил о намерении предложить новому парламенту принять закон об импичменте президента.

По его словам, уже сейчас участники Комитета сопротивления диктатуре должны согласовать свои первые шаги после избрания в новый парламент.

«В первую очередь, должен быть принят закон об импичменте президента. Кто сказал, что мы должны терпеть до 2015 года, чтобы избавиться от бандитской власти?», - сказал О.ТЯГНИБОК.

Также среди первоочередных шагов в новой Верховной Раде он назвал «отставку правительства АЗАРОВА и ТИГИПКО в полном составе» и принятия законов о запрещении торговли землями сельскохозяйственного назначения и о запрещении приватизации стратегических предприятий.

Еще одной первоочередной инициативой в новом парламенте О.ТЯГНИБОК назвал изменения в Налоговый кодекс, а также закон о защите украинского языка.

«Государственные служащие должны перед назначением на должность сдавать экзамен на знание украинского языка. Сколько мы будем терпеть издевательство от АЗАРОВА?», - отметил О.ТЯГНИБОК

Поэтому победу оппозиционных сил на выборах лидер ВО «Свобода» считает «не самоцелью, а лишь необходимым инструментом».

«В масштабном противостоянии узурпаторов власти и народа решающую роль должна сыграть не только массовость, а качество сопротивления. Пришло время осуществить коренные изменения в политической, социальной и экономической системе», - считает он.