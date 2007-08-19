Сегодня - 16-я годовщина путча в бывшем СССР
17:48, 19 августа 2007Политика
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Соцопрос Аналитического центра Юрия Левады
Сегодня, 19 августа, проходит 16-я годовщина путча в бывшем СССР.
Сам путч и его поражение ускорили процесс распада Советского Союза.
Между тем, в настоящее время в России лишь 10 процентов граждан считают подавление августовского путча 1991 года победой демократии. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного Аналитическим центром Юрия Левады.
Больше трети россиян называет августовские события – эпизодом борьбы за власть в высшем руководстве государства.
28 процентов опрошенных считают, что с того времени страна двигалась в правильном направлении. Тогда как 37 процентов – противоположного мнения. Остальные респонденты отметили, что им тяжело ответить на этот вопрос.
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