Сегодня - 16-я годовщина путча в бывшем СССР

Сегодня, 19 августа, проходит 16-я годовщина путча в бывшем СССР.

Сам путч и его поражение ускорили процесс распада Советского Союза.

Между тем, в настоящее время в России лишь 10 процентов граждан считают подавление августовского путча 1991 года победой демократии. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного Аналитическим центром Юрия Левады.

Больше трети россиян называет августовские события – эпизодом борьбы за власть в высшем руководстве государства.

28 процентов опрошенных считают, что с того времени страна двигалась в правильном направлении. Тогда как 37 процентов – противоположного мнения. Остальные респонденты отметили, что им тяжело ответить на этот вопрос.

Радио "Свобода"