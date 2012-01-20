У Кличко требуют придерживаться моратория на продажу ГТС

Партия «УДАР Виталия Кличко» требует придерживаться моратория на приватизацию ГТС.

Как говорится в переданном УНИАН заявлении партии, временное снижение цены на российский газ ценой потери Украиной контроля над ГТС, газораспределительными сетями и другими критически важными для национальной безопасности отраслями является неприемлемым.

По сути, это измена национальных интересов Украины. Поэтому партия «УДАР» предостерегает все органы власти от принятия решений, ведущие к измене национальных интересов", - говорится в заявлении партии.

“Кроме миллиардных потерь от уменьшения поступлений за транзит газа, любая потеря контроля Украины над ГТС будет означать превращение нашей страны в придаток «Газпрома» по продаже газа Европе. Газовая труба будет служить интересам России, а не Украины.

Сдача газораспределительных сетей будет означать, что российская сторона получает доступ к снабжению газа к любому предприятию в Украине. Это – возможность влиять на эти предприятия, перебирать их под контроль, манипулируя снабжением газа.

В «УДАРЕ» отмечают, что «украинцы не давали власти добро на сдачу интересов. В соответствии с опросами, только 5% граждан готовы согласиться на слияние «Нафтогаза» и «Газпрома», 3% – на продажу украинской ГТС России».

Как считают в «УДАРе», если власть не согласна с действующим соглашением 2009 года, его необходимо обжаловать в международном суде. Но чтобы нынешнюю украинскую власть слушали в мире, она должна кардинально изменить свое поведение внутри страны, прислушиваться к требованиям мирового содружества. В частности, отказаться от политических репрессий, наступлений на свободы граждан, провести честные выборы.

В этих условиях партия “УДАР Виталия Кличко” требует придерживаться украинского законодательства, которое не разрешает никаких изменений в собственности и управлении ГТС.

Партия “УДАР” предлагает провести в Киеве международную конференцию высокого уровня по модернизации украинской ГТС, выполнению обязательств Украины как члена Европейского энергетического содружества и путях реализации Брюссельской декларации 2009 года о привлечении европейских средств для модернизации украинской ГТС.