Янукович в Давосе обсудит пути развития Украины

Президент Украины Виктор Янукович в пятницу, 27 января, примет участие в восьмой Украинской ланч-конференции, организованной Фондом Виктора Пинчука и международной инвестиционно-консалтинговой компанией EastOne "Options for the Future" и посвященной обсуждению будущих перспектив Украины в контексте европейского и глобального развития.

Как сообщается на сайте Фонда Пинчука, в этом году в работе ланч-конференции примут участие около 300 человек, среди которых представители деловых кругов, политики, общественные деятели и журналисты.

Украинская ланч-конференция (Davos Ukrainian Lunch) - крупнейшее мероприятие, посвященное Украине, которое ежегодно проходит в Давосе во время Всемирного Экономического Форума. Дискуссии Украинского ланча призваны сформировать мнение деловых и политических кругов мира о ключевых тенденциях в развитии современной Украины. Фонд В. Пинчука и EastOne проводят Украинскую ланч-конференцию в Давосе с 2005 года.