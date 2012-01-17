Дочка Тимошенко: Однажды мама станет Президентом

Дочь экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Евгения заявляет, что ее мать должна стать Президентом Украины.

Об этом она сказала в интервью Frankfurter Allgemeine, сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заявила, что, “прежде всего, мы возлагаем надежды на Европейский суд по правам человека, который осенью принял к рассмотрению дело моей мамы. Во-вторых, мы надеемся на международное давление. Европа должна сделать все, чтобы помешать этой очевидной попытке физического уничтожения политического противника”.

Как заявила Е.ТИМОШЕНКО, “в России сегодня десятки тысяч людей выходят на улицы, чтобы протестовать против режима. Самое позднее весной у нас тоже может до этого дойти. Люди осознают, что их благосостояние, их свобода оказались в опасности. Если же осенью оппозиция не сможет принять участие в парламентских выборах, а режим возьмется за фальсификации, они поймут, что были проигнорированы их фундаментальные права”.

В то же время она в очередной раз отметила, что не является политиком и не хочет им быть. “Тот, кто приписывает мне политические амбиции, не понимает меня. Это – попытка дискредитировать мою борьбу за права моей мамы. Я просто защищаю мою маму. Она – политик, и однажды она должна стать Президентом Украины. Она должна иметь возможность принять участие в выборах в свободной, демократической стране. Что же касается меня, я не преследую никаких личных целей. Я борюсь за ее жизнь, это все”.