Шевченко: Черновецкий начал войну против биг-бордов Тимошенко

Блок Юлии Тимошенко требует возбудить уголовное дело по факту демонтажа его политической рекламы в городе Киеве.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил представитель БЮТ Андрей ШЕВЧЕНКО.

В распространенном на пресс-конференции заявлении БЮТ отмечается, что вчера около полуночи в Киеве “по указанию мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО была осуществлена попытка грубой диверсии против внешней политической рекламы Блока Юлии Тимошенко”. В частности, отмечается в документе, на мосту Патона группа неизвестных под охраной автомобилей милиции начала демонтаж рекламы „Українського прориву”, размещенной блоком на законных основаниях. На протяжении часа были ликвидировані около 40 таких рекламных объектов. Также в документе отмечается, что БЮТ имеет видеозаписи демонтажа своих рекламных щитов.

”За несколько дней до этого штаб Блока Юлии Тимошенко был предупрежден рекламными агентствами о давлении со стороны мэрии Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с требованиями отказать в предоставлении услуг БЮТ по размещению рекламы в Киеве. В противном случае заместители Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО угрожали репрессиями и лишением лицензии на предпринимательскую деятельность. Также нам было поставлено в известность о подготовке именно в ночь с 16 на 17 августа незаконного демонтажа около 360 рекламных площадей с рекламой БЮТ”, - сообщается в заявлении БЮТ.

А.ШЕВЧЕНКО рассказал, что блок имеет письма из Киевской горгосадминистрации, в которых содержатся указания демонтировать рекламу БЮТ. “В юридическом смысле – это нарушение избирательных прав”, - отметил он. При этом А.ШЕВЧЕНКО выразил мнение, что все это делается, чтобы “расчистить место для рекламы Партии регионов”. В то же время он подчеркнул, что вышеупомянутые действия не принесут ожидаемого результата. “Я еще раз хочу сказать, что у нас есть ощущение, что БЮТ не дают возможности начать полноценную избирательную кампанию... Если кто-то - власть, команда В.ЯНУКОВИЧА и его киевского союзника Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО - думают, что таким способом на можно нас остановить, я думаю - это иллюзия, это наивно”.

Блок Юлии Тимошенко требует от правоохранительных органов немедленно возбудить уголовное дело по факту вчерашних событий. Они готовы предоставить следствию отснятые видеоматериалы, а также регистрационные номера автомобилей лиц, которые осуществляли демонтаж рекламных носителей. Также блок планирует обратиться с иском в суд против той фирмы (компания УКС), которая занималась размещением рекламы БЮТ на мосту Патона.

“Мы обращаемся к киевской властной команде и к власти в целом, немедленно прекратить давление на операторов внешней рекламы в столице Украины, мы требуем, чтобы были восстановлены все права для ведения избирательной компании, гарантированные законом”, - подчеркнул А.ШЕВЧЕНКО.

”Мы обращаемся к нашим партнерам — агентствам внешней рекламы — с призывом не поддаваться на угрозы Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО. Мы гарантируем, что любые незаконные репрессивные действия со стороны мэрии будут остановлены в зародыше, а чиновники, которые будут препятствовать вашей деятельности, предстанут перед судом”, - отмечается в заявлении блока.

Блок Юлии Тимошенко также обращается к международным мониторинговым организациям с просьбой обратить внимание на то, что Партия регионов “вместе со своими марионеточными сателлитами ведет плановую и системную работу по срыву досрочных выборов в Украине и нарушения принципа равенства всех политических сил в избирательном процессе”.