"Небесна Криниця" на Крещение передаст киевским храмам 15000 литров воды

Компания "Небесна Криниця" в рамках благотворительной акции, которая пройдет 18 и 19 января, на праздник Крещения, передаст 15000 литров воды храмам Киева для освящения и передачи прихожанам.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, 18 января, в 9:00 на территории двух храмов - храм Воскресения Христова (Афганский) на ул. Лаврской, 17, и Введенский обыденный храм, ул. Глушкова, 17а - представители компании "Небесна Криниця" раздадут всем желающим воду собственного производства в 5-литровых бутылях, которую затем верующие смогут самостоятельно освятить в церкви.

Кроме того, 19 января, в День Святого Крещения, в 9:00 сотрудники компании к храмам доставят еще 2000 бутылей воды для освящения.

Помимо этого, все желающие смогут набрать воду из бутылей внутри храма и также ее освятить.

Все постоянные клиенты компании, заказавшие доставку воды на 19 января, традиционно получат ее уже освященной. Воду в день праздника освятит священник прямо на производстве.