Путин отказался от предвыборных дебатов

Премьер-министр России Владимир ПУТИН не будет участвовать в предвыборных дебатах кандидатов в президенты РФ.

Как сообщили УНИАН в избирательном штабе В.ПУТИНА, об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий ПЕСКОВ.

«Участие кандидата в президенты Владимира ПУТИНА в телевизионных предвыборных дебатах сопряжено с необходимостью оформления отпуска в соответствии с действующим законодательством, что, безусловно, не позволит ему в должном объёме исполнять обязанности председателя правительства», – пояснил Д.ПЕСКОВ и добавил, что В.ПУТИН может уполномочить на участие в дебатах своих представителей.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что эфирное время, отведённое кандидату в президенты В.ПУТИНУ по закону, будет в любом случае использовано для доведения его предвыборной программы до избирателей.

«В настоящий момент рассматривается возможность участия в дебатах представителей кандидата в президенты В.ПУТИНА, но окончательное решение по этому вопросу примет он сам», – добавил Д.ПЕСКОВ.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2011 года Центральная избирательная комиссия РФ официально зарегистрировала В.ПУТИНА кандидатом в президенты России на предстоящих выборах 4 марта 2012 года.