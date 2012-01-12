Куприянов: по контракту Украина не может снизить объем поставок газа

В соответствии с контрактом купли-продажи газа в 2009-2019 годах, подписанным между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», изменение годовых контрактных объемов поставок газа не может превышать 20%.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром».

«В соответствии с контрактом, изменение годовых объемов в принципе не может превышать 20%. В 2012 году, как всем известно, контрактный объем поставки составляет 52 млрд. куб. м, и даже чисто теоретически не может быть снижен до 27 млрд. куб. м», – сказал официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2011 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО сообщил, что Украина намерена снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 млрд. кубометров газа до 27 млрд. кубометров.

11 января 2012 года глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР заявил, что Украинская сторона должна была договориться с Российской Федерацией о снижении объемов закупки газа за полгода до наступления контрактного периода.

После чего «Нафтогаз Украины» заявил, что заблаговременно предупредил ОАО «Газпром» о сокращении объемов закупки газа в 2012 году. По данным компании, действующим контрактом купли-продажи природного газа в 2009-2019 гг. от 19 января 2009 г. между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» предусмотрена возможность изменения ежегодного объема поставок газа.

В соответствии с положениями контракта и в определенные им сроки, НАК «Нафтогаз Украины» направил в адрес ОАО «Газпром» около десяти писем с просьбой согласовать поставки природного газа в Украину в 2012 году в объеме 27 млрд. кубометров, которые компания обязывается отобрать и оплатить согласно с действующим контрактом.