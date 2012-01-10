Уничтожены подписные листы за Нобелевскую премию для Тимошенко

Во время сноса установленных неподалеку Качановской исправительной колонии палаток была повреждена и испорчена большая часть подписных листов за выдвижение кандидатуры Юлии ТИМОШЕНКО на соискание Нобелевской премии мира.Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской областной организации ВО «Батьківщина» со ссылкой на руководителя Червонозаводской районной парторганизации «Батьківщини» Анатолия БАБИЧЕВА.

Он подчеркнул, что лица, занимавшиеся сносом палаток, в первую очередь пытались уничтожить именно подписные листы.

«Они их рвали, топтали. По-видимому, власть действительно очень испугалась, что Юлия ТИМОШЕНКО получит Нобелевскую премию», - отметил он.

По словам А.БАБИЧЕВА, на момент демонтажа палаток активисты «Батьківщини» собрали около 600 подписных листов. «Спасти удалось лишь несколько», - заметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром неподалеку Качановской колонии, где содержится заключенная экс-премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО, активисты «Батьківщини» установили две палатки для сбора подписей для выдвижения ее кандидатуры на соискание Нобелевской премии мира. Во второй половине дня несколько мужчин, одетых в форму работников коммунальных служб города, демонтировали палатки. По данным пресс-службы Харьковского городского совета, установленные неподалеку Качановской колонии палатки ВО «Батьківщина» снесены по решению Харьковского окружного административного суда, который 6 января запретил пикетировать колонию.