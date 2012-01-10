Герман говорит, что биллборды Януковича должны быть филигранными

Власть должна основательно подойти к подготовке и размещению поздравительных билбордов с изображением президента Виктора Януковича.

Об этом заявила советник президента Анна Герман в эфире 5 канала, комментируя то, что в разных частях страны поздравительные билборды Януковича были заляпаны краской.

"Сейчас, в такой ситуации не очень простой в обществе, следует учитывать, где и какие борды развешивать. Если бы, например, это был борд на котором было бы написано: "Христос родился, славим его. Виктор Янукович". И больше ничего. То, знаете, каждый пятый, по крайней мере, бы подумал, хочет бросить в те слова какой-то грязью", - отметила она.

"Все это технологические вещи. Все это надо учитывать. Тем более смешно рассылать какие-то письма там: обеспечьте безопасность бордов", - уточнила советник президента.

"Потому что мы знаем, что такие письма только провоцируют... И это надо было тоже просчитать. Это такие мелочи, на которых надо учиться, как не надо делать в стране пропаганду государственную. Это должна быть тонкая работа, это должна быть филигранная, ювелирная работа", - подытожила Герман.

Как известно, в последнее время в разных городах Украины гостиной билборды с изображением президента Януковича были заляпаны краской: сначала неизвестные сделали это во Львове, затем - в Ровенской области, а еще позже - в Киеве и Запорожье.

Ранее во Львовской области обладминистрация разослала распоряжение, согласно которому на районных глав администраций возлагается ответственность за состояние билбордов с Януковичем.

Львовская милиция возбудила уголовное дело по факту повреждения билборда.

Украинская правда