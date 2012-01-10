Табачник: Студенты должны не митинговать, а хорошо учиться

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК уверяет, что в случае принятия нового закона о высшем образовании выиграют все студенты, которые хорошо учатся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ТАБАЧНИК заявил сегодня на пресс-конференции в Винницкой области, комментируя требования студентов к парламенту не принимать закон о высшем образовании в новой редакции, разработанный министерством.

«К любому проявлению гражданского общества отношение положительное, неправду я не комментирую, потому что закон о высшем образовании предполагает почти двукратное повышение стипендий, которые в случае принятия этого закона будет составлять прожиточный минимум и, естественно, ежеквартально будет расти с ростом прожиточного минимума», - сказал министр образования.

Он также уверен, что студенты должны не митинговать, а хорошо учиться.

«А те малоталантливые демагоги-политиканы, которые пытаются на любом событии заставить общество о себе вспомнить, – мне кажется, что они обретены на неудачу. Потому что, если несмотря на все усилия удалось собрать аж 20 человек с утра – это, конечно, титаническая победа. Если говорить о стипендиях, то нет студента, который бы не выиграл в случае принятия нового закона при одном условии: что он собирается не митинговать, а хорошо учиться, потому что «троечникам» платить стипендию – это грех. Это все равно, что обирать людей, которые платят в бюджет», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Как сообщал УНИАН, 10 января утром около 50 участников пикета, выступающих против принятия закона о высшем образовании, вошли в здание по адресу: ул. Грушевского, 18/2, где проходило заседание Согласительного совета председателей фракций и руководителей парламентских комитетов. Они потребовали не принимать закон о высшем образовании, а также встречи с руководителем профильного комитета ВР Максимом ЛУЦКИМ. М.ЛУЦКИЙ вышел к участникам акции.

Позже он заявил, что сегодня представители студенческих организаций заявили, что их не устраивает ни один из трех поданных в ВР законопроектов о высшем образовании. Он пригласил лидеров студорганизаций принять участие в заседании комитета во время рассмотрения законопроектов о высшем образовании.