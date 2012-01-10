В Верховную Раду вызывают главного тюремщика

17:02, 10 января 2012
Политика
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Пригласили и специалистов Минздрава

Завтра о 9.30 начнется заседание Согласительного совета парламента, на котором руководство Государственной пенитенциарной службы и специалисты Министерства здравоохранения проинформируют депутатов о состоянии здоровья экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, комментируя требование фракции "БЮТ-Батьківщини" пригласить на завтрашнее заседание руководителя ГПТСУ для дачи объяснений относительно ситуации с потерей Ю.ТИМОШЕНКО сознания.

В.ЛИТВИН заметил, что Верховная Рада Украины в данном случае должна выразить консенсусное решение, поскольку речь идет о здоровье Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам спикера, руководители соответствующих структур на заседании Согласительного совета должны предоставить депутатам информацию о состоянии здоровья Ю.ТИМОШЕНКО.

«Это делается для того, чтобы они информировали руководителей депутатских фракций и групп на эту тему и внесли соответствующую ясность, а дальше уже будем смотреть по ситуации по результатам рассмотрения данного вопроса на Согласительном совете», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 января, первый заместитель председателя партии «Батьківщина» Александр ТУРЧИНОВ заявил, что 6 января Ю.ТИМОШЕНКО после приема якобы лекарств от ОРВИ потеряла сознание. По его словам, врачи больше двух часов не могли вывести ее из критического состояния.

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