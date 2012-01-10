Семья Иващенко заявляет, что его пытают сознательно

Семья бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО обращается к украинской и мировой общественности с просьбой вмешаться в ситуацию и не допустить физического уничтожения в условиях СИЗО этого должностного экс-лица военного ведомства.

Об этом говорится в заявлении семьи В.ИВАЩЕНКО, переданном УНИАН.

«Вынуждены обратиться к общественности, в том числе международной, в связи с уже откровенно нескрываемыми не только намерениями, но и действиями государства по уничтожению здоровья ИВАЩЕНКО Валерия Владимировича. Уничтожение здоровья в его нынешнем состоянии означает его физическое уничтожение», - отмечается в заявлении семьи В.ИВАЩЕНКО.

При этом авторы заявления подчеркивают, что обратиться к общественности их побуждает то, что «государство в лице суда, прокуратуры делает все исключительно для того, чтобы физически уничтожить человека, гражданина, вместо того, чтобы защищать его и его неотъемлемые человеческие права, в том числе на оказание медицинской помощи».

Аргументируя свое обращение, семья экс-руководителя Минобороны отмечает, что В.ИВАЩЕНКО, «против которого незаконно возбуждено уголовное дело, вина которого на сегодняшний день не доказана судом, но который уже почти полтора года лишен свободы на основании необоснованных, ничем не подтвержденных обвинений, грубо отказано в праве на лечение».

Кроме того, семья В.ИВАЩЕНКО в своем обращении выражает убеждение, что в праве на обеспечение охраны здоровья бывшему военному высокопоставленному должностному лицу противодействуют «люди в судейских мантиях, прокурорских мундирах, милицейской форме конвойной службы МВД».

«Несмотря на объективную невозможность проведения в условиях СИЗО назначенного независимыми врачами лечения, то есть возможность лечиться только в клиническом стационаре за пределами следственного изолятора, судьи Печерского районного суда Киева, в производстве которого находится дело В.ИВАЩЕНКО, Сергей ВОВК, Оксана ЦАРЕВИЧ и Владимир КАРАБАНЬ, категорически отказываются, несмотря на объективные обстоятельства, изменить В.ИВАЩЕНКО меру пресечения из ареста на любую другую, не связанную с лишением свободы», - говорится в заявлении.

При этом семья В.ИВАЩЕНКО также упрекает представителей государственного обвинения в том, что они от имени государства также категорически, но без каких-либо оснований настаивают на продолжении содержания В.ИВАЩЕНКО под стражей.

«Медицинская часть следственного изолятора исчерпала свои возможности относительно предоставления В.ИВАЩЕНКУ какой-то элементарной медицинской помощи, кроме периодического введения обезболивающих препаратов, которые лишь на определенное время снимают больному острую боль в позвоночнике», - отмечается в документе.

При этом семья В.ИВАЩЕНКО подчеркивает, что назначения врачей выполнить в условиях СИЗО невозможно, о чем именно руководство этого учреждения неоднократно заявляло в разговоре с адвокатами.

«Учитывая изложенное, для любого человека, имеющего ум и сердце, понятно, что все эти действия, а точнее полная бездеятельность, являются ничем иным, как издевательством, физическими и моральными пытками. При этом эти пытки осуществляется сознательно, поскольку нашего близкого человека заставляют страдать от физических болей в публичных условиях. В частности, в зале судебного заседания он находится, опираясь на палку, и куда уже неоднократно вызывались бригады «скорой помощи» для того, чтобы сделать очередную обезболивающую инъекцию. И все это является очевидным унижением человеческого достоинства, независимо от того, какую должность он когда-то занимал», - подчеркивается в заявлении семьи В.ИВАЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.ИВАЩЕНКО в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации госпредприятия Минобороны "Феодосийский судномеханический завод".

В.ИВАЩЕНКО был задержан в августе 2010 года. Ему была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

За время пребывания в СИЗО состояние здоровья В.ИВАЩЕНКО ухудшилось, однако суд отказывает экс-руководителю Минобороны в освобождении из-под стражи для лечения.