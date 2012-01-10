Турчинов: Тимошенко два часа была без сознания

В пятницу, 6 января, бывший премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской исправительной колонии № 54 в Харькове, более двух часов была без сознания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявил сегодня на брифинге.

«6 января, примерно в 22.30, Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО сразу после приема лекарств, которые дали ей сотрудники колонии в связи с заболеванием ОРВИ, потеряла сознание», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

При этом он подчеркнул, что сокамерница Ю.ТИМОШЕНКО в течение 20 минут не могла достучаться в дверь, чтобы в камеру привели врачей.

При этом А.ТУРЧИНОВ напомнил, что в камере Ю.ТИМОШЕНКО ведется постоянное видеонаблюдение.

«Медицинские работники, которые начали необходимые меры, только после 24.00 смогли вывести Юлию Владимировну из того критического состояния, в котором она находилась, то есть вернуть ее к жизни», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он сказал, что в течение этого времени давление у Ю.ТИМОШЕНКО было 60 на 40.

Также А.ТУРЧИНОВ сообщил, что в колонию вызывали работников Министерства здравоохранения, которые примерено в два часа ночи провели консилиум и приняли решение срочно утром 7 января обследовать Ю.ТИМОШЕНКО в клинических условиях.

По словам А.ТУРЧИНОВА, все эти подробности стали известны только сегодня, поскольку защитники экс-премьера не могли попасть в колонию во время праздников.

Кроме того, А.ТУРЧИНОВ сообщил, что эту информацию получил по телефону от защитника Ю.ТИМОШЕНКО Сергея ВЛАСЕНКО, который в настоящее время находится в Качановской колонии.

Вместе с тем А.ТУРЧИНОВ высказал мнение, что работники Минздрава не смогли предоставить обоснованных объяснений того, что произошло с Ю.ТИМОШЕНКО в ночь с 6 на 7 января, и только отметили, что потеря ею сознанию была реакцией на принятые лекарства.

«За колючей проволокой, куда руководство страны упрятало лидера оппозиции, происходит убийство лидера партии «Батькивщина», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

Он также отметил, что народные депутаты от партии «Батькивщина» в ближайшее время намерены в парламенте сделать заявление в связи с тем, что случилось с Ю.ТИМОШЕНКО, в котором, в частности, будут требовать освободить экс-премьера из-за решетки и допустить к Ю.ТИМОШЕНКО иностранных врачей для проведения ее осмотра.

Как сообщал УНИАН, защитник Ю.ТИМОШЕНКО, народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО и ее дочь Евгения неоднократно заявляли, что Ю.ТИМОШЕНКО в Качановской колонии не лечат.

6 января Государственная пенитенциарная служба сообщила, что Ю.ТИМОШЕНКО предоставляется необходимая медицинская помощь в пределах участка следственного изолятора исправительного учреждения, где она содержится.

Также в пенитенциарной службе подчеркнули, что медицинской комиссией Минздрава 5 и 6 января Ю.ТИМОШЕНКО было предложено проведение занятия по лечебной физкультуре и сеанса лечебного массажа, но от предложенных реабилитационных процедур она отказалась.

7 января ГПтСУ сообщила, что экс-премьер прошла дообследование в одной из больниц Харькова, состояние ее здоровья удовлетворительно.

«Сегодня, 7 января, на просьбу Ю.ТИМОШЕНКО, было проведено ее инструментальное и лабораторное дообследование в одной из клинических больниц г. Харькова (магнитно-резонансная томография, спирально-компьютерная томография, клинический анализ крови).

Результаты проведенного обследования подтверждают предыдущие выводы комиссии Минздрава Украины. Заболеваний, которые требуют дополнительного лечения, у Ю.ТИМОШЕНКО не выявлено», - сообщала ГПтСУ.

Также в ведомстве отметили, что при согласии Ю.ТИМОШЕНКО проведено клиническое исследование ее крови в одной из лабораторий Минздрава Украины, результаты которого не выходят за пределы нормы.