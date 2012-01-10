В Харькове силой демонтировали палатки сторонников Тимошенко

15:02, 10 января 2012
Политика
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Активисты говорят, их отталкивали

Власть Харькова убрала палатки Червонозаводской районной парторганизации «Батьківщини», установленные неподалеку Качановской колонии, где содержится екс-прем’єр-міністр Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Харьковской областной организации ВО «Батьківщина» со ссылкой на председателя Червонозаводской парторганизации Анатолия БАБИЧЕВА.

По его словам, судебные исполнители, которые подошли к активистам «Батьківщини», зачитали решение суда о запрещении пикетирования и установления палаток возле Качановской колонии, после чего попросили их убрать палатки.

А.БАБИЧЕВ заметил, что палатки были установлены на перекрестке улиц Каштановой и Александра Матросова за несколько сотен метров от ворот колонии, но судебные исполнители на это не отреагировали .

По его данным, после того, как судебные исполнители зачитали решение суда, к палаткам подошла группа людей, одетых в форму сотрудников коммунальных служб города. Мужчины демонтировали палатки, сложили в автомобиль и увезли.

А.БАБИЧЕВ заметил, что одетые в форму коммунальщиков мужчины отталкивали активистов, которые попробовали защитить имущество, однако милиционеры, находившиеся непосредственно на месте конфликта, в ситуацию не вмешались.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром неподалеку Качановской колонии активисты «Батьківщини» установили две палатки для сбора подписей для выдвижения кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на соискание Нобелевской премии мира.

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