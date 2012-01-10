В ВР идет процесс переформатирования политсил перед выборами?

Вхождение народного депутата Украины Романа ЗАБЗАЛЮКА во фракцию «Реформы во имя будущего» свидетельствует о том, что в украинском парламенте начался бурный процесс переформатирования политических сил накануне нынешних выборов. Об этом в комментарии журналистам заявил директор Центра общественно-информативных технологий “Форум” Валерий ДЫМОВ.

По его убеждению, самый «бурный этап предвыборной кампании придется на весну, хотя официальный старт кампании, согласно принятому закону, будет дан лишь в июне. И можно с уверенностью говорить, что уже до июня расстановка политических сил в парламенте может в корне изменить свою конфигурацию».

По мнению политолога, «нынешнее вхождение Р.ЗАБЗАЛЮКА во фракцию Игоря РЫБАКОВА уже изменил рейтинг депутатских фракций - фракция «Реформы во имя будущего» количественно «обошла» фракцию Владимира ЛИТВИНА. У «реформаторов» отныне – 21 штык, у «литвинцев» - остается 20 и не факт, что фракция Народной партии до весны не лишится еще нескольких голосов, ведь максимум, что светит В.ЛИТВИНУ на выборах – это договориться с «регионалами» о 2-3 местах в их проходной части. Политическое же будущее остальных депутатов этой фракции будет зависеть исключительно от них самих».

В.ДЫМОВ считает, что ситуация с фракцией «Реформы во имя будущего» иная: «По некоторой информации, И.РЫБАКОВ вынашивает амбициозные планы увеличить количество своих «бойцов» минимум до 25. В таком случае «реформаторы» станут второй – после «регионалов» - фракцией в парламентском большинстве со всеми вытекающими последствиями, оставив позади не только фракцию В.ЛИТВИНА, но и коммунистов».

Безусловно, подчеркнул эксперт, «в таком случае акция фракции И.РЫБАКОВА – особенно во время голосования за стратегически важные для власти законопроекты - превратится с золотой в платиновую. Хотя уже и сегодня «Реформы во имя будущего» влияют на голосование, своими двадцатью голосами иногда решая судьбу голосования за тот или иной проект закона, который, например, не поддерживают коммунисты». В качестве примера В.ДЫМОВ навел голосование за сверхважный для правительства законопроект о реструктуризации «Укржелдортранса». «Если бы не фракция «Реформы во имя будущего» - закон тогда не прошел бы через сессионный зал», - сказа политолог.

Аналитик также убежден, что «у И.РЫБАКОВА есть все шансы увеличить количество фракции до 25 – прежде всего, за счет «бютовцев», которые понимают, что в их политической силе центры влияния серьезно сместились и политику партии сегодня формирует не ЮВТ, а совершенно другие люди».

«Внефракционным, которых сегодня в парламенте 26, перед выборами тоже, безусловно, лучше «запрыгнуть» в перспективную политическую «лодку», а не грести самостоятельно. Поэтому не исключаю, что они – также неплохой «кадровый резерв» для фракции И.РЫБАКОВА», - отметил В.ДЫМОВ.

Как сообщал УНИАН, 10 января бывший член фракции «БЮТ-Батьківщина» Р.ЗАБЗАЛЮК вошел в состав депутатской группы «Реформы во имя будущего».