Кожемякин стал официальным защитником Тимошенко

Лидер фракции "БЮТ-Батьківщина" Андрей КОЖЕМЯКИН стал официальным защитником бывшего экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

«Я с 4 января являюсь защитником по делу. Постановление у меня на руках», - подчеркнул А.КОЖЕМЯКИН. В то же время он не уточнил, о каком именно деле идет речь.

Также А.КОЖЕМЯКИН отметил, что фракция решит, каким образом ее представители будут находиться в Харькове. Он сообщил, что был в колонии у Ю.ТИМОШЕНКО. Вместе с тем он не представил деталей.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря А.КОЖЕМЯКИН заявил о намерении стать защитником Ю.ТИМОШЕНКО по одному из уголовных дел, возбужденных в отношении нее.

«Я определюсь. Возможно, по делу, которое связано с машинами «скорой помощи». Посмотрим», - сказал он тогда.

Позже А.КОЖЕМЯКИН не исключал, что может стать защитником Ю.ТИМОШЕНКО по делу о деятельности ЕЭСУ.