Кличко уверяет, что запросто перепрыгнет 5-процентный барьер

Лидер партии «УДАР» Виталий КЛИЧКО убежден, что его политическая сила преодолеет 5% барьер на парламентских выборах. Об этом политик заявил в эфире «5 канала».

«Наша политическая сила имеет лучшую динамику – и если такая динамика у нас будет дальше, у меня нет сомнений, что мы не только пройдем 5-процентный барьер, мы его пройдем вдвое больше», – заявил В.КЛИЧКО.

«На сегодняшний день разные социологические опросы дают нам около 8% поддержки избирателей. Но если такая динамика останется, я уверен, что мы можем преодолеть и 10, и получить даже 15% на следующих парламентских выборах», – сказал лидер партии «УДАР».

По словам В.КЛИЧКО, украинцы разочарованы старыми политиками и ожидают прихода новых политсил. «Мы сделаем все, чтобы оправдать доверие людей», – отметил лидер партии «УДАР». Он также назвал принципы, по которым будет формироваться команда «УДАРа»: «Наша партия будет формировать команду из тех людей, которые имеют нормальную репутацию, никогда не были участниками скандалов или каких-то грязных дел, являются профессионалами и компетентными людьми, и главное – имеют моральные принципы».

В.КЛИЧКО также заметил, что продолжается процесс переговоров с лидером партии «Гражданская позиция» Анатолием ГРИЦЕНКО. «Да, мы ведем переговоры и мы общаемся, сравниваем наши позиции. Об объединении нам еще рано говорить, но мы видим, что мы почти параллельно сотрудничаем, имеем такую же позицию, такие же принципы, мы выражаем одни и те же вещи – но никогда не договаривались об этом», – отметил В.КЛИЧКО.