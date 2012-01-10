Забзалюк примкнул к группе Рыбакова

Нардеп вышел из БЮТ

Народный депутат Роман ЗАБЗАЛЮК вошел в состав депутатской группы «Реформы ради будущего». Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пленарного заседания сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН. 23 декабря 2011 года Р.ЗАБЗАЛЮК вышел из состава фракции "БЮТ-Батьківщина". В «Батьківщині» Р.ЗАБЗАЛЮКА называли «человеком» первого заместителя лидера партии «Батьківщина» Александра ТУРЧИНОВА и нынешнего лидера фракции "БЮТ-Батьківщина" Андрея КОЖЕМЯКИНА.

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