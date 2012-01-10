Дочка Тимошенко заявляет, что не видит себя в политике

Дочь экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгения ТИМОШЕНКО заявляет, что провокации вокруг ее имени, связанные с будущей политической деятельностью, обесценивают все ее попытки информировать европейское общество о реальной ситуации в Украине относительно соблюдения прав человека и принципов демократии.

Об этом Е.ТИМОШЕНКО сказала в интервью телеканалу ТВі, сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я не хочу заниматься политикой, я об этом говорила всем и всегда, я не вижу себя в политике. Недавно была такая провокация, с помощью которой решили обесценить мою работу, которой я сейчас занимаюсь, – рассказать миру, что происходит сейчас с мамой и в Украине", - сказала Е.ТИМОШЕНКО.

*** В конце 2011 года некоторые СМИ начали распространять неправдивую информацию о намерении Е.ТИМОШЕНКО принимать участие в парламентских выборах 2012 года.