Евгения Тимошенко: отъезд отца - вынужденный шаг

Дочь экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Евгения ТИМОШЕНКО заявляет, что обращение ее отца к чешскому правительству о предоставлении политического убежища является необходимым и вынужденным шагом.

Об этом Е.ТИМОШЕНКО сказала в интервью телеканалу ТВі, сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Отец не хотел уезжать, даже сейчас он очень переживает по этому поводу, но я думаю, что в ситуации, в которой оказалась наша семья, это необходимо", - сказала она.

По словам Е.ТИМОШЕНКО, семье было бы значительно тяжелее, если бы власть продолжила преследование Александра ТИМОШЕНКО.

"Если бы власть репрессировала его, это повлияло бы на мою маму больше, чем сейчас в этой ситуации, когда она уже находится в колонии", - объяснила Е.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 6 января 2012 года А.ТИМОШЕНКО по решению Министерства внутренних дел Чешской Республики получил политическое убежище.

"Власть в Украине не брезгует никакими грязными методами. Им не удалось сломать Юлию ТИМОШЕНКО ни запугиваниями, ни судами, ни тюремным заключением, ни пытками, и поэтому они прибегли к еще хуже методам – преследованию меня лично и других членов семьи. Я не хочу давать ЯНУКОВИЧУ никакой дополнительной возможности давления на лидера оппозиции, и политическое убежище – это для меня единственный способ как этого достичь", - заявил А.ТИМОШЕНКО по данному поводу.