В Запорожье напали на приемную нардепа

В ночь с 7 на 8 января этого года в Запорожье было совершено разбойное нападение на приемную народного депутата Украины, лидера Европейской партии Украины Николая Катеринчука. Об этом сообщает пресс-служба Европейской партии Украины.

По словам очевидцев около половины первого ночи неизвестный пытался проникнуть в помещение приемной, разбил фонарь, сорвал табличку и сломал входную дверь.

Жители дома, где собственно находится приемная и ставшие очевидцами инцидента, вызвали наряд милиции. Но та так и не прибыла на место происшествия.

Впоследствии партийцы Запорожье обратились в отделение МВД с заявлением о необходимости возбуждения уголовного дела по данному случаю, в чем им сразу было отказано.

«Я не сомневаюсь в том, что событие напрямую связано с моей депутатской деятельностью и деятельностью Запорожской областной парторганизации. Значит и отказ местного отделения правоохранителей в возбуждении дела и расследовании инцидента вполне прогнозируема. Однако я хочу заверить их, что это не последняя инстанция в этом деле», - подчеркнул Николай Катеринчук.