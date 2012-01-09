Под колонию продолжают приходить сторонники Тимошенко

Граждане продолжают приходить к Качановской исправительной женской колонии №54 для поддержки экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в полдень возле проходной колонии, где содержится осужденная, собралось пять ее сторонников. Они держали в руках цветы и небольшие флажки с расцветкой партии «Батькивщина», а также государственной символикой.

На вопрос журналистов, знают ли они о запрещении суда проводить акции под стенами колонии, сторонники Ю.ТИМОШЕНКО ответили, что им об этом известно. В то же время они подчеркнули, что акций не проводят, а в индивидуальном порядке «выражают свою солидарность».

Симпатики Ю.ТИМОШЕНКО также рассказали, что к ним подходили работники милиции, дежурящие в автомобиле вблизи входа к тюрьме: они интересовались намерениями, спрашивали о цели пребывание людей. «Мы ответили, что любим Юлю, что просто пришли сюда, и милиция оставила нас в покое», - сказал один из посетителей.

В то же время, в 10-15 метрах от ворот проходной в полдень несколько рабочих из автомобиля аварийной службы проводили земляные работы. Тротуар, который ведет к проходной, перекопан небольшими траншеями. За 3-5 метров от самих ворот высыпано около 5-10 тонн песка, которого не было на прошлой неделе. Рабочие выразили недовольство в ответ на любопытство журналистов, почему именно здесь они копают.

Одна из частей улицы Каштановой, которая проходит мимо колонии, остается загражденной для движения автомобилей.