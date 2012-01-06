Сторонники принесли Тимошенко пирог на Рождество - охранники не взяли

В Харькове перед въездом в Качановскую исправительную колонию, в которой содержится экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, собралось около 200 ее сторонников.

Как передает корреспондент УНИАН, люди держат государственные флаги, символику Народного руха Украины, Блока Юлии Тимошенко, а также транспаранты с надписями: «Юля – судьба Украины», «Для власти законы не писаны».

Пикетирующие скандируют: «Юле – свободу!» и «Банду долой!».

Активисты пытались передать Ю.ТИМОШЕНКО пирог в виде рождественского венка, однако охранники колонии отказались принять его.

Один из организаторов мероприятия, представитель НРУ Анатолий СЫСОЕВ подчеркнул, что сегодняшняя акция не является политической. «Мы в день Святого Рождества Христова сугубо по-человечески хотели передать Юлии Владимировне передачу. Но, к сожалению, нет никого, с кем можно об этом договориться», - сказал он.

В это же время перед воротами колонии продолжаются ремонтные работы.