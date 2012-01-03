Губернатор: Янукович обещал и третьего водителя, только б за руль не садился

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ запретил руководителям обладминистраций в рабочее время управлять автомобилями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Тернопольской облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН.

«С тех пор как я возглавил Тернопольскую областную государственную администрацию, я ни разу за руль не садился. У меня для этого два водителя. Президент нам запретил, говорил, если нужно, то еще третьего водителя дам. Потому что вы (руководители областей – УНИАН) – люди государственные, на вас много проблем, вы отвечаете за область, на вас – разные вопросы, и нужно думать, как их решать. А есть проблемы, которые нужно немедленно решать. И представьте, что едешь за рулем, думаешь, как решать эти проблемы, к чему это может привести», – сказал В.ХОПТЯН.

Он заверил, что в последний раз за руль автомобиля садился, еще когда работал председателем Подволочиской райгосадминистрации, то есть год назад.

Как сообщал УНИАН, по данным милиции, 31 декабря в Хмельницкой области автомобиль «Toyota Land Cruiser» столкнулся с автомобилем «ВАЗ». В результате ДТП один пассажир «ВАЗа» погиб, водитель и второй пассажир травмированы. Водитель автомобиля «Toyota» после совершения ДТП с места происшествия скрылся.

1 января в тернопольских интернет-изданиях появилась информация, что якобы в «Toyota Land Cruiser» находился председатель Тернопольской ОГА В.ХОПТЯН, который вместе со своей женой ехал на новогодние праздники в Чемеровецкий район Хмельницкой области.

2 января пресс-служба ТОГА опровергла эту информацию и отметила, что В.ХОПТЯН вместе с женой с 31 декабря находился в гостях у родственников в Киевской области.

3 января Сектор связей с общественностью Управления МВД Украины в Хмельницкой области сообщил, что работники милиции установили личность водителя, подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия в Хмельницкой области, которое СМИ связывали с председателем Тернопольской облгосадминистрации В.ХОПТЯНОМ.

В результате принятых оперативно-розыскных мер выяснилось, что на «Toyota Land Cruiser» был выписан временный регистрационный талон, выданный Тернопольской областной госадминистрации. По предварительным данным, автомобиль, принадлежавший одной из коммерческих структур, некоторое время находился в пользовании Тернопольской ОГА, но договор аренды был разорван и он возвращен владельцам, сообщало УМВД.

Сегодня В.ХОПТЯН заверил, что не имеет отношения к ДТП в Хмельницкой области.