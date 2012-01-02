Иран передумал блокировать пролив

Власти Исламской республики пообещали не чинить препятствия судоходству в Ормузском проливе, по которому доставляется нефть из Персидского залива.



Как передает корреспондент Би-би-си, в Тегеране, это заявление смягчает напряженность в регионе, вызванную недавней угрозой иранского правительства закрыть Ормузский пролив для судоходства, если Запад введет против Ирана санкции на экспорт нефти.



По его словам, возможное прекращение судоходства через пролив ударило бы в первую очередь по экономике самого Ирана, чего страна не может себе позволить.



Обещание не закрывать Ормузский пролив прозвучало в последний день военно-морских маневров, в ходе которых Иран провел серию успешных запусков ракет, в том числе большой дальности. Со своей стороны командование Пятого флота ВМС США, дислоцированного в Бахрейне, заявило, что не допустит препятствий судоходству в Ормузском проливе. "Свободное движение товаров и услуг через Ормузский пролив жизненно важно для регионального и мирового благополучия. Любой, кто угрожает свободному судоходству в международных водах пролива, противопоставляет себя международному сообществу. Препятствование судоходству - неприемлемо", - говорится в заявлении Пятого флота.,