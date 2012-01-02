«Свобода» отметила день рождения Бандеры
Сообщение из Тернополя и Житомира
1 января в Тернополе представители ВО «Свобода» провели факельное шествие по случаю дня рождения Степана Бандери.
Как передает корреспондент УНИАН, участие в шествии приняли около 200 человек. В руках они несли зажженные факелы, флаги ВО «Свобода», желто-голубые и красно-черные флаги. Проходя по центральным улицам города, участники шествия скандировали «ОУН и УПА – государственное признание!», «Шухевич, Бандера – наши герои!», «Бандера придет – порядок наведет», «Москалей – на нож», «Комуняку – на гиляку».
Завершилось факельное шествие митингом возле памятника С. Бандере напротив облгосадминистрации. Выступающие в своих речах отмечали необходимость подражать С.Бандере в его преданности родине, а также ставили его в пример как борца с врагами нации.
Председатель городской организации ВО «Свобода» Роман НАВРОЦКИЙ во время выступления также передал приветствие присутствующим от председателя областной организации ВО «Свобода», председателя облсовета Алексея КАЙДЫ и сообщил, что тот принимает участие в аналогичном факельном походе в Киеве.
«Мы будем бороться с этим оккупационным режимом и ему уже осталось недолго», – заявил Р.НАВРОЦКИЙ.
Завершился митинг праздничным феерверком.
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1 января в Житомире возле памятника Тарасу Шевченко около сотни сторонников ВО «Свобода» и житомирян приняли участие в торжественном вече к годовщинам со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры.
Как передает корреспондент УНИАН, за несколько часов до проведения вече представители ВО «Свобода» поставили палатку в центре города, где прохожим раздавали прессу «свободовцев» и приглашали на вече.
Участники вече развернули возле памятника Кобзарю два флага: желто - голубой и красно-черный стяг ОУН.
«Степан Бандера боролся за то, чтобы сделать украинское государство сильным и могучим. Однако сегодня, к сожалению, мы видим, что украинское государство существует лишь по форме и фактически без украинского содержания. Мы берем за пример деятельность С.Бандеры, продолжая борьбу за величие и славу трезуба Владимира», – отмечалось на вече.