«Свобода» отметила день рождения Бандеры

1 января в Тернополе представители ВО «Свобода» провели факельное шествие по случаю дня рождения Степана Бандери.

Как передает корреспондент УНИАН, участие в шествии приняли около 200 человек. В руках они несли зажженные факелы, флаги ВО «Свобода», желто-голубые и красно-черные флаги. Проходя по центральным улицам города, участники шествия скандировали «ОУН и УПА – государственное признание!», «Шухевич, Бандера – наши герои!», «Бандера придет – порядок наведет», «Москалей – на нож», «Комуняку – на гиляку».

Завершилось факельное шествие митингом возле памятника С. Бандере напротив облгосадминистрации. Выступающие в своих речах отмечали необходимость подражать С.Бандере в его преданности родине, а также ставили его в пример как борца с врагами нации.

Председатель городской организации ВО «Свобода» Роман НАВРОЦКИЙ во время выступления также передал приветствие присутствующим от председателя областной организации ВО «Свобода», председателя облсовета Алексея КАЙДЫ и сообщил, что тот принимает участие в аналогичном факельном походе в Киеве.

«Мы будем бороться с этим оккупационным режимом и ему уже осталось недолго», – заявил Р.НАВРОЦКИЙ.

Завершился митинг праздничным феерверком.