Дело Луценко будут рассматривать еще минимум 3 месяца?

Печерский районный суд города Киева будет рассматривать уголовное дело экс-министра внутренних дел Юрия Луценко еще минимум три месяца. Об этом сказал адвокат Алексей Баганец.

«Мой прогноз — месяца три, не меньше. Если суд будет придерживаться требований Уголовно-процессуального кодекса Украины, будет вызывать всех свидетелей. И мы, и подсудимый будем иметь право всех их допросить», — рассказал защитник.

По его словам, защита после Нового года будет вновь заявлять в суде ходатайство об изменении меры пресечения подзащитному Ю.Луценко, сообщает пресс-служба «Народной самообороны».

Как сообщалось, суд продолжит рассмотрение дела Ю.Луценко 11 января 2011 года.

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