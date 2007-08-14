Партия регионов не будет создавать коалицию с НУ–НС, хотя это логично

Партия регионов не намеревается создавать коалицию с блоком "Наша Украина – Народная самооборона" в Верховной Раде Украины шестого созыва.

Об этом сегодня в эфире телеканала "1+1" заявил руководитель избирательного штаба Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ.

"Наши коллеги из "Нашей Украины - Народной самообороны" неоднократно заявляли, что они никогда в жизни с нами блокироваться не будут. Я думаю, нам уместно ответить тем же", - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

По его словам, "людям, которые хотят получить дополнительный политический рейтинг на авантюрных идеях, с конструктивной партией, которой является Партия регионов, в одной коалиции было бы тяжело".

"Хотя логично, чтобы правоцентристские идеи были в одном блоке", - заметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

"Мы не собираемся блокироваться. Мы надеемся, нам хватит голосов", - цитирует “Украинская правда” представителя Партии регионов.