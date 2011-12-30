Лина Костенко поставила свою подпись в защиту Тимошенко

Выдающаяся украинская писательница Лина КОСТЕНКО и ее дочь литературовед Оксана ПАХЛЁВСКАЯ подписали совместное заявление украинской интеллигенции по поводу непризнания решения Апелляционного суда Киева по делу экс-премьера, лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом в сообщении отмечается, что Л.КОСТЕНКО принципиально никогда не подписывает совместных обращений и заявлений. Этот случай является исключительным.

Л.КОСТЕНКО и О.ПАХЛЁВСКАЯ возмущены тем, что "власти приняли садистское решение этапировать Юлию ТИМОШЕНКО из Лукьяновского СИЗО в колонию, тем более, что это демонстративно делается в канун Нового года".

"Это похоже на циничный расчет на то, что общество в приятных предпраздничных хлопотах забудет о человеке, который умеет принципиально и последовательно сказать "нет" издевательствам над государством и за это сегодня идет по царско-сталинскому этапу в колонию", - считают они.

Как сообщалось, ранее группа украинской интеллигенции обратилась с открытым заявлением, в котором осудила решение Апелляционного суда и призвала не признавать приговор, поскольку он является несправедливым, противозаконным и аморальным.

"Мы, представители украинской интеллигенции, заявляем, что не признаем несправедливое решение подконтрольного действующему Президенту Апелляционного суда Киева по делу Юлии ТИМОШЕНКО и надеемся, что оно в ближайшее время будет отменено в Европейском суде по правам человека", - говорилось в заявлении.