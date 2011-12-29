«Батькивщина» будет добиваться санкций против украинских судей

Заместитель председателя партии «Батьківщина» Григорий НЕМЫРЯ заявляет, что народные депутаты – члены фракции "БЮТ-Батьківщина" будут добиваться введения санкций против судей, прокуроров и надзирателей от Генеральной прокуратуры по результатам рассмотрения доклада Мониторингового комитета ПАСЕ на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в конце января 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, Г.НЕМЫРЯ сообщил об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В конце января на Парламентской Ассамблее Совета Европы, где будет рассматриваться доклад Мониторингового комитета по Украине, мы будем добиваться, чтобы уже в этом докладе во время подготовки окончательного варианта резолюции также была отражена необходимость введения санкций против представителей режима», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Заместитель председателя партии «Батьківщина» также сообщил, что Европейский совет по вопросам внешней политики в своем докладе «Украина после вердикта Тимошенко» также рекомендует руководству Европейского Союза ввести санкции против прокуроров, которые расследовали политические дела, судей, которые принимали решения по результатам рассмотрения этих дел в судах, а также против представителей прокурорского надзора.

«Если они не слышат сигналов, то должны услышать другие задействованные инструменты, в арсенале которых находятся и санкции», - убежден политик.

«Мы надеемся, что такие шаги могут быть сделаны уже в ближайшее время», - резюмировал Г.НЕМЫРЯ.