Эксперт о главной победе 2011: есть то, во что полгода назад никто не верил

Директор европейских программ Центра международных и сравнительных исследований Олег ГРИЦАЕНКО считает главной победой Украины в этом году завершение подготовки Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Такое мнение он высказал в рамках исследовательской программы Института Горшенина «Итоги 2011 года», сообщили УНИАН в институте.

«Самая главная наша победа – то, что мы все-таки завершили огромнейшую работу по подготовке Договора об ассоциации с ЕС. И как бы не складывалась его дальнейшая судьба, но текст есть, он согласован», - сказал он.

«Еще полгода назад никто не верил в это, совершенно разные были спекуляции – но этот текст есть и он обязательно рано или поздно вступит в силу. Также хорошо выполняется План действий по безвизовому режиму – это то, что касается всех граждан, и это очень хорошо», - считает эксперт.

Недостатком в работе власти в уходящем году О.ГРИЦАЕНКО считает то, что конкретные переговоры по газовому вопросу с Россией начались довольно поздно.

«До этого было много непонимания, были политические заявления, не в рамках партнерских отношений с Россией. Конечно, сломать, изменить тот газовый договор, который был подписан, чрезвычайно сложно. Все правительство, вся наша исполнительная власть бросила на это все силы, но только сейчас две стороны нащупали какую-то объективную совместную почву – консорциум. Это хорошо – но все-таки было потеряно время», - сказал он.

О.ГРИЦАЕНКО также отметил, что в 2012 году хотел пожелать «и стране, и внешней политике, и экспертам, которые собираются за круглыми столами, меньше теоретизирования и больше реализма».

«Я бы хотел, чтобы наша внешняя политика была как можно ближе к интересам простых наших граждан, которые хотят ездить без виз, искать работу и на Востоке, и на Западе», - резюмировал эксперт.