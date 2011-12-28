Оппозиция договорилась о едином списке?

Между оппозиционными партиями практически достигнуто согласие о выдвижении единых кандидатов в народные депутаты Украины во всех 225 мажоритарных избирательных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Одессе экс-лидер фракции «БЮТ-Батьківщина» в Верховной Раде Украины Иван КИРИЛЕНКО.

Списки кандидатов от оппозиционных партий будут утверждаться в марте, отметил И.КИРИЛЕНКО. Кандидатуры от оппозиционных партий будут выдвигаться «согласно итогам праймериз и социологических опросов, которые покажут реальных лидеров на местах», добавил он.

По его словам, квоты в областях и крупных городах также будут распределяться согласно рейтингу. «Половину кандидатов в 225 округах выдвинет партия «Батьківщина», - разъяснил И.КИРИЛЕНКО. – В два раза меньше - «Фронт Змін», чуть меньше - ВО «Свобода» и другие политические структуры».

И.КИРИЛЕНКО не стал скрывать, что пока не принято решение, будут ли выдвинуты кандидаты-мажоритарщики от партии «УДАР» или эта партия «примет участие только в мэрских выборах в Киеве».

«Виталий КЛИЧКО взял пока паузу, и мы ценим эту паузу», - сказал И.КИРИЛЕНКО, представившийся на пресс-конференции представителем центрального избирательного штаба «Батьківщини», закрепленным за Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской областями и Крымом.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о программе рабочей поездки в Одесскую область, В.КИРИЛЕНКО уточнил, что прибыл в Одессу из Днепропетровска и намерен провести инструктивное совещание с активом областной парторганизации «Батьківщини» накануне отчетно-выборной кампании, которая пройдет под знаком подготовки к парламентским выборам.

В свою очередь лидер областной организации «Батьківщини» Олег РАДКОВСКИЙ отметил, что имена кандидатов-мажоритарщиков от наиболее влиятельных оппозиционных сил Одесской области уже практически согласованы – никаких споров между лидерами партийных ячеек не предвидится.