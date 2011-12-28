Мэра Киева будут выбирать в июле?

Выборы мэра Киева могут состояться не осенью (одновременно с выборами в парламент), как предполагалось, а уже в июле.

Как пишет газета «Сегодня» (№ 293), такой вариант сейчас обсуждают в кулуарах Верховной Рады.

В частности, политолог Вадим КАРАСЕВ подтверждает, что сейчас эту идею активно обсуждают. «Да, я слышу такие разговоры. Выиграет от этого нынешний глава КГГА Александр ПОПОВ. Ведь неизвестно, какой будет осень, протестные настроения будут разогреты перед парламентскими выборами, самого ПОПОВА будут ассоциировать с партией власти. А так выборы можно развести. Тем более на фоне проведенного чемпионата по футболу, что станет плюсом для ПОПОВА. В июле город пуст, нет студентов - главных сторонников его конкурента КЛИЧКО», - сказал В.КАРАСЕВ. Сам А.ПОПОВ пока эту тему не комментирует. «Выборы будут тогда, когда решит парламент», - сказал А. ПОПОВ.

Главный соперник А.ПОПОВА Виталий КЛИЧКО считает, что выборы мэра нужно проводить даже в марте-апреле 2012 года. «Они думают, что любовь украинцев к футболу заставит киевлян полюбить власть. К тому же лето - пора отпусков, а значит, и низкая явка избирателей, идеальное время для фальсификаций. Власть должна была провести выборы еще осенью 2011 года, однако закрыла глаза на отсутствие мэра. Поэтому выборы надо проводить как можно скорее», - сказал В.КЛИЧКО.

В то же время оппозиция, которую в Киевраде представляет БЮТ, говорит, что нужно договориться о едином кандидате. «Четыре оппозиционных силы - БЮТ, партия «УДАР» КЛИЧКО, «Свобода» и «Фронт змін» - должны договориться о едином кандидате, тогда у них есть шанс победить, выиграв выборы у Александра ПОПОВА», - сказал депутат Киеврады от БЮТ Александр БРИГИНЕЦ.

Как пишет газета, если оппозиция выдвинет в качестве «единого кандидата» не В.КЛИЧКО, а кого-то другого, то вряд ли лидер партии «УДАР» откажется от участия в выборах. И тогда повторится ситуация 2008 года, когда на выборы шел и В.КЛИЧКО, и кандидат от БЮТ Александр ТУРЧИНОВ, что распылило голоса оппозиции и в итоге победил Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Издание отмечает, что время проведения выборов зависит от парламента. В Партии регионов очень скептически оценивают перспективы проведения выборов мэра Киева в июле. А значит, шансы на это пока очень низкие. Первый заместитель главы фракции ПР в парламенте Михаил ЧЕЧЕТОВ считает, что перенос выборов мэра на лето - всего лишь разговоры. «Да, тему выборов в июле обсуждают. Но не мы. Кому-то очень хочется сорвать Евро-2012, вот они и распускают такие слухи. Ведь если выборы в июле, то уже в апреле местная власть должна все бросить и заниматься только этим. А до Евро еще надо многое успеть - дороги строить, город благоустраивать, транспорт запускать. Если все займутся политикой, то ЧЕ сорвут точно. И оппозиция первая же скажет, мол, смотрите, что с них взять, они Евро провести толком не сумели», - сказал депутат. Высокопоставленный источник в Партии регионов также говорит, что выборы мэра пройдут вместе с парламентскими – осенью 2012 года.