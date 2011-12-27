Нардеп: КСУ превратился в юридический отдел правительства и Президента

Судебная система Украины полностью разрушена и подконтрольна власти.

Об этом заявил член фракции «БЮТ-Батьківщина», министр социальной политики Оппозиционного правительства Андрей ПАВЛОВСКИЙ, комментируя решение Конституционного суда Украины, который рассмотрел представление народных депутатов от оппозиции о неконституционности части 4 Заключительных положений Государственного бюджета на 2011 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина», А.ПАВЛОВСКИЙ напомнил, что представление было направлено в КСУ еще в начале этого года в связи с тем, что Заключительными положениями госбюджета правительство фактически остановило действие социальных законов и закрепило за собой право определять размеры социальной помощи в зависимости от наличия средств в бюджете и Пенсионном фонде. А.ПАВЛОВСКИЙ обратил внимание на то, что КСУ в 2005 и 2006 годах уже принимал подобные решения, признавая антиконституционными положения госбюджета, которыми приостанавливалось действие социальных законов.

«Однако сегодня Конституционный Суд решает, что это уже не очень противоречит Конституции, и своим решением фактически перечеркивает свои предыдущие решения о недопустимости сужения права граждан и уменьшения социальной помощи», - возмутился депутат.

«ЯНУКОВИЧ разрушил судебную систему, начиная от районного суда до наивысшего, Конституционного, и сегодня фактически КСУ также перестал существовать в Украине и превратился в юридический отдел Кабинета министров», - подчеркнул А.ПАВЛОВСКИЙ.

Напомним, сегодня Конституционный Суд Украины обнародовал принятое 26 декабря решение по делу о конституционном представлении народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) пункта 4 раздела VII «Заключительные положения» Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год».

В частности, КС определил, что Кабинет министров имеет право устанавливать размер социальных выплат в соответствии с финансовыми возможностями государства. КС признал конституционным пункт 4 Заключительных положений закона о государственном бюджете Украины на 2011 год, которым правительству предоставляется право устанавливать размер социальных выплат таким категориям граждан: чернобыльцам, детям войны и лицам, уволенным с воинской службы.

Оппозиционные народные депутаты, которые присутствовали во время оглашения решения КС, выкрикивали: «Позор!».

В комментариях относительно решения КС народные депутаты от НУ-НС Юрий КАРМАЗИН и Арсений ЯЦЕНЮК отмечали, что это решение суда является незаконным, а судьи, которые его приняли, должны нести ответственность.

Напомним, статья 22 Конституции Украины запрещает сужение прав граждан, в частности социальных: «Конституционные права и свободы гарантируются, и не могут быть отменены. При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение состава и объема существующих прав и свобод».